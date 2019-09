Laut Türkei 350.000 Syrer in ihre Heimat zurückgekehrt

Die Türkei hatte in den vergangenen Monaten wiederholt mit einer neuen Offensive gegen die Kurden östlich des Euphrat gedroht. Seit 2016 ist die türkische Armee bereits zweimal gegen die syrische Kurdenmiliz vorgegangen. Dabei brachte sie die nordsyrische Region Afrin und andere Gebiete unter ihre Kontrolle, in denen sie seitdem syrische Flüchtlinge ansiedelte. Wie Erdogan sagte, sind bisher 350.000 Syrer aus der Türkei in diese Gebiete zurückgekehrt.