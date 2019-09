Da Daniel Stahl, Triumphator in Brüssel, aus persönlichen Gründen für Minsk abgesagt hat, ist Luki der aktuell beste Werfer bei dem sogenannten „Match“. Seine 66,03 m, erzielt im letzten Versuch beim Finale der Diamond League, stärken unserem Olympia-Sechsten den Rücken. Eine Top-Platzierung bei diesem Prestigewettkampf in Weißrussland (der Männer-Diskus steigt am Dienstag) wäre natürlich ein weiterer Meilenstein seiner großen Karriere. Vor 50 Jahren hatte Ilona Gusenbauer den Frauen-Hochsprung beim bisher letzten Kontinentalcup Europa gegen die Westliche Hemisphäre in Stuttgart gewonnen. Vielleicht kann Luki an diesen großen Erfolg anschließen ...