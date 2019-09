Es sollte eine schöne Freizeitbeschäftigung werden und endete mit dem Tod: Als Mitglied einer geführten Dreier-Seilschaft war der 60-Jährige am Freitagvormittag in Nassereith auf einer Klettertour. „Doch bereits bei der zweiten Seillänge stürzte der Mann rückwärts in das Seil und blieb kopfüber im Seil hängen“, schildert die Polizei. Seine Begleiter seilten ihn ab, starteten sofort mit der Reanimation und setzen die Rettungskette in Gang.