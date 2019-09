Aus der Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Schwaz rauchte es stark, die Einsatzkräfte wurden alarmiert. Als diese vor Ort eintrafen, wurde ihnen die Tür aber nicht geöffnet. „Die Feuerwehrleute mussten die Tür aufbrechen, um in die Wohnung zu kommen“, schildert die Polizei. Als sie in die Küche gelangten, trafen sie die 88-jährige Bewohnerin vor dem eingeschalteten Herd an, auf dem ein Topf mit stark angebrannten Speisen stand. „Die Frau meinte, sie habe auf den Herd aufpassen müssen und daher nicht die Tür öffnen können“, erklärt die Polizei weiter.