Roboter sollen in Japan vielfältige Jobs übernehmen

Die Meinung zu dem Roboterpriester ist allerdings gespalten. Viele finden ihn überraschend menschlich - andere dagegen fühlen sich unwohl in Gegenwart der Maschine. Vor allem von westlichen Besucher finden ihn eher schaurig als erleuchtend. Die Japaner sind den Umgang mit Robotern dagegen mehr gewohnt und stehen diesen weitaus offener gegenüber: So werden im Land der aufgehenden Sonne sogar Pflegeroboter entwickelt - die Überalterung der Gesellschaft bringt einen Mangel an Pflegekräften mit sich.