Bevor am Samstag bei den Filmfestspielen von Venedig die Hauptpreise vergeben werden, sorgte Bloggerin Chiara Ferragni noch einmal für ganz schön tiefe Einblicke am Lido. Der Instagram-Star, der vor zehn Jahren den Blog „The Blond Salad“ gegründet hatte und mittlerweile zu den erfolgreichsten Mode-Bloggerinnen der Welt gehört, präsentierte in der Lagunenstadt ihren Film „Unpostet“.