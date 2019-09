Neuerliche Wahlkarten-Panne vor der Nationalratswahl am 29. September: In Wien waren in zwei Fällen in zugesendeten Kuverts für die Briefwahl nicht nur ein, sondern jeweils zwei Wahlzettel enthalten. Laut Wahlbehörde handelt es sich um „Einzelfälle“. Demnach waren nur zwei im selben Haushalt lebende Personen betroffen, dies könne „bei 128.000 verschickten Wahlkarten passieren“. Erst am Montag war eine weitere Panne bekannt geworden: Teilweise fehlerhaft bedruckte Kuverts waren aufgetaucht. Das Innenministerium betonte allerdings, dass man diese noch nicht verschickt gehabt habe und sie rechtzeitig ausgetauscht werden hätten können.