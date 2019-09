Franco Foda (ÖFB-Teamchef): „Marko hatte extrem viel Spielfreude, jetzt fängt er auch noch an zu grätschen, er ist ein sehr wichtiger Junge, sehr wichtig für das Nationalteam. Man hat schon im Training gespürt, dass die Spieler sehr fokussiert und konzentriert waren. Das hat man dann auch auf dem Platz gesehen. Es war insgesamt eine sehr gute Mannschaftsleistung. Die Abwehr war sehr kompakt und konzentriert. Die Mannschaft war immer hellwach und gewillt, den Ball sofort wieder zurückzuerobern. Auch haben wir sehr gut über beide Flügel gespielt. In der ersten Hälfte haben wir es nur etwas übertrieben mit dem Kombinationsspiel, da waren wir nicht mehr auf den Endzweck aus, hätten mehr Tore erzielen können. Es war ein haushoher Sieg, jedes Tor ist in dieser Quali sehr wichtig, Gott sei Dank konnten wir sechs erzielen. Die Mannschaft hat Selbstvertrauen, das müssen wir am Montag wieder bestätigen. Da erwartet uns ein anderer Gegner, wir wollen aber auch aus Polen unbedingt etwas mitnehmen.“