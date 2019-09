Polen hat in der EM-Qualifikation erstmals gepatzt! Österreichs Gruppengegner verlor am Freitag in Slowenien nach schwacher Vorstellung 0:2 (0:1) und wird damit nur noch mit drei Punkten Vorsprung in das Duell mit dem ÖFB-Team am Montag gehen. Aljaz Struna (35.) und Andraz Sporar (65.) trafen in Ljubljana. Slowenien liegt weiter einen Punkt hinter Österreich (9) und gleichauf mit Israel.