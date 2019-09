Als Balduin Sulzer heuer im 87. Lebensjahr verstarb, hinterließ er nicht nur unzählige trauernde Wegbegleiter, sondern auch ein umfassendes Werk. Bis zuletzt war Sulzer als Komponist tätig und förderte auch den musikalischen Nachwuchs, wo er konnte. In Anerkennung dessen hat nun das Land OÖ einen nach ihm benannten Kompositionspreis ins Leben gerufen. Im Sinne des pädagogischen Wirkens des Komponisten und „Krone“-Kritikers wird der Balduin Sulzer Kompositionspreis neben einer Hauptkategorie, die für alle Altersklassen offen ist, auch in einer Jugendkategorie verliehen: Junge Komponisten bis zum 19. Lebensjahr werden hier ausgezeichnet. Der Preis ist in der Hauptkategorie mit 3000 Euro (1. Platz) und 2000 Euro (2. Platz), in der Jugendkategorie mit 1500 Euro (1. Platz) und 1000 Euro (2. Platz) dotiert.