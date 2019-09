Im ersten Stock eines Einfamilienhauses in Obernberg am Inn brach am Freitag gegen 14:30 Uhr, vermutlich aufgrund eines elektrischen Defektes, ein Brand aus. Der Eigentümer, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches im Wohnhaus befand, versuchte den Brand eigenständig zu löschen, was jedoch misslang. Bis zum Eintreffen der Feuerwehren stand das Haus bereits in Vollbrand. Acht Feuerwehren waren mit Atemschutz im Einsatz. Um 18:30 Uhr war der Brand gelöscht. Es wurden keine Personen gefährdet oder verletzt.