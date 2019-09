Der Porsche SUV war kurz nach 19 Uhr an der Ecke Invalidenstraße und Ackerstraße im Bezirk Berlin-Mitte über einen Gehweg in einen Bauzaun gerast und in einem verwilderten Baugrundstück gelandet. Auf dem Gehsteig spazierende Passanten, darunter auch das etwa drei Jahre alte Kind, wurden von dem Wagen erfasst. „Wir haben vier schwerstverletzte Menschen auf dem Gehweg vorgefunden, bei denen sofort Wiederbelebungsmaßnehmen eingeleitet werden mussten“, schilderte der Sprecher - doch ohne Erfolg.