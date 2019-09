Viktoria Wolffhardt hat den Kampf um den Gesamtweltcup im Canadier-Einer bereits nach den Vorläufen des Weltcup-Finales der Wildwasser-Kanutinnen in Prag verloren. Die auf Platz drei liegende Niederösterreicherin schied am Ort ihres bisher größten Erfolges (EM-Gold 2018) nach Fehlern am Freitag überraschend aus. Nadine Weratschnig fuhr hingegen Laufbestzeit.