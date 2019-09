Nur Wunschdenken?

Der jetzt hofft, dass auch Samstag gegen Ferlach zum ersten Heimspiel der neuen Saison Massen kommen. 700 bis 1000 Zuschauer lautet das ambitionierte Ziel. Das in jedem Spiel erreicht werden soll. Man will den Fans wieder etwas bieten, mit schnellem Konterspiel über die Flügel zu einer Heimmacht werden. Bei nur drei Siegen in 15 Spielen und 452 Gegentoren in der vergangenen Spielzeit hoffentlich nicht nur ein Wunschdenken!