- Neue Verbindungen am späten Abend: Bislang gab es für Flachgauer nach Lokal- oder Kinobesuchen in der Stadt oft keine Busse mehr. Nun fährt der letzte Kurs der Linie 120 nach Mattsee um 23.55 Uhr am Hauptbahnhof ab, der letzte Bus der Linie 130 nach Straßwalchen sogar erst um 0.15 Uhr.