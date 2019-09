Die Salzburger FPÖ startete am Freitag mit Lungauer Urgewalt in die Intensivphase des Wahlkampfes: In Tamsweg stemmte Extremsportler Franz Müllner einen Helikopter samt dem blauen Parteichef Norbert Hofer knapp 32 Sekunden lang auf seinen Schultern in die Höhe. Als Wahlhilfe wollte er das aber nicht verstehen.