Strache-Comeback in weiter Ferne

Mitte Mai sorgte das Ibiza-Video mit Strache im Machtrausch für ein politisches Erdbeben in Österreich. Mittlerweile rückt ein Polit-Comeback des ehemaligen FPÖ-Chefs in weite Ferne. Denn die technische Auswertung von Handys und Co. wird noch Monate dauern.