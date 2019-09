Das Rind will nicht so, wie Johnson will

Und auch sonst lässt Johnson wenige Fettnäpfchen aus. Beim Besuch einer Rinderfarm in Schottland ließ er sich mit dem hauseigenen Zuchtbullen ablichten. Was wohl wie eine „Boris hat alles im Griff“-Show rüberkommen sollte, wirkte eher peinlich - zumal das Rind nicht so wie Johnson wollte ...