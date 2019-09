Der Mann aus Rumänien hatte in Schwanberg (Bezirk Deutschlandsberg) in einem sehr steilen Waldstück gearbeitet, als sich ein 25 mal 40 Zentimeter großer Stammanschnitt über ihm löste. Er traf den Arbeiter mit voller Wucht im Gesicht, so die Polizei. Für ihn gab es keine Rettung, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.