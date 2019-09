Große Pläne haben zwei Ausnahmesportler am Wörthersee: Der in Klagenfurt lebende Russe Erik Demczuk und sein Landsmann Yuriy Saramuti wollen nicht weniger als 170 Kilometer am Stück schwimmen und damit einen neuen Weltrekord aufstellen. Bereits am Sonntag durchqueren viele Topschwimmer den See.