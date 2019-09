Wann haben Sie mit der Ausbildung zum Bundesheer-Piloten begonnen?

Das war im Jänner 2008. In Österreich verläuft die Ausbildung etwas anders als in anderen Ländern. Als erstes Flugzeug darfst du die Pilatus PC 7 steuern, und so arbeitest du dich eben Stück für Stück hinauf. Seit 2016, also nach knapp neun Jahren Ausbildung, bin ich nun Eurofighter-Pilot.