„In diesem Wald sollte Gladbach in 12 Wochen spielen“, titelt die „Bild“-Zeitung online und erklärt: „Das Wörthersee-Stadion in Klagenfurt/Österreich wird zum Wald-Stadion!“. Hintergrund ist die Kunst-Aktion „For Forest“, durch die auf die zunehmende Umweltzerstörung aufmerksam gemacht werden soll. Dafür wurden fast 200 bis zu 14 Meter hohe Bäume ins Klagenfurter Stadion gestellt - weshalb der WAC seine Europa-League-Spiele in Graz bestreiten muss. Die Ausstellung wird am Sonntag geöffnet.