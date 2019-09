52 Prozent der Wiener Schüler verwenden Deutsch nicht als Umgangssprache - jedes zweite Kind in der Hauptstadt spricht also außerhalb der Schule eine andere Sprache. Für Himmer ist das ein „normales Phänomen“, wie es in jeder Großstadt zu erkennen ist. „Nicht jeder, der eine zweite oder dritte Sprache kann, kann kein Deutsch. Man kann sich zu Hause in Englisch unterhalten und trotzdem in der Schule Deutsch sprechen, was ja auch Pflicht ist.“