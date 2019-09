Mysteriöser Vorfall in Rosental an der Kainach in der Steiermark: In einem Mehrparteienhaus im Ortsteil Hörgas kam es am Freitag zu einem blutigen Streit, bei dem ein 32-Jähriger einer Arbeitskollegin (46) in den Bauch getsochen haben soll. Das wiederum machte den anwesenden Hund wild. Er fügte sowohl dem Angreifer als auch dem Opfer Bisswunden an Armen und Beinen zu.