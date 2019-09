„Klage nach dem EU-Beihilferecht prüfen“

Ein Musterurteil gibt der ÖVP-Mandatarin Recht. Denn zuletzt hatte sogar der Europäische Gerichtshof in einem Urteil kritisiert, dass die Verlängerung von Laufzeiten in einem belgischen AKW ohne eine neue Ökoprüfung erlassen worden war. Köstinger erneuerte daher ihre Forderung nach der Offenlegung der Finanzierung des neuen Reaktors in Dukovany: „Wenn auf dem Tisch liegt, wer das bezahlt, dann können wir eine Klage nach dem EU-Beihilferecht prüfen.“ Die Anti-Atomkämpferin hat bereits gegen den Ausbau von Paks II in Ungarn und Hinkley Point C in Großbritannien den Klagsweg beschritten hatte.