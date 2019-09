Jener 50-jährige Alpinist aus Deutschland, der am Freitag in den Ötztaler Alpen gemeinsam mit zwei Begleitern rund zehn Meter tief in eine Gletscherspalte gestürzt war, hat die Nacht auf Samstag nicht überlebt. Der Mann erlag in der Klinik in Innsbruck seinen schweren Verletzungen.