„Wir wollen unseren Kanlzer wieder zurück“

„Wir wollen unseren Kanzler wieder zurück“, gab Moderator Peter L. Eppinger gleich beim Auftaktevent vor der politischen Akademie der ÖVP in Wien als Motto aus. Kurz selbst erinnerte bei der Auftakt-Tour in Wien noch einmal an den Misstrauensantrag „vor 100 Tagen, ziemlich genau“, und dankte für die Unterstützung seither. In ihm habe diese Episode jedenfalls den „unbändigen Willen, dass wir unseren Weg der Veränderung in Österreich fortsetzen“, geweckt, so der von den anderen Kandidaten auf der ÖVP-Bundesliste flankierte Parteichef.