Wiener Unternehmer startet „Hamster Woche“

Nahezu stündlich werden bis inklusive 15. September User mit immer neuen Aktionen versorgt. „Ein Countdown gibt an, wann das nächste Schnäppchen startet. Via WhatsApp-Service kann man sich zudem über aktuelle Angebote sofort bei Aktionsstart informieren lassen“, so Christoph Prinzinger, Inhaber von urlaubshamster.at und sparhamster.at