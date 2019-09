Scheidungsrate ist in Tirol am niedrigsten

Hinsichtlich der Scheidungsrate liegt Tirol im Bundesländer-Vergleich mit 36,2 Prozent auf dem neunten und somit letzten Platz. Was in dieser Rubrik aber alles andere als negativ ist. Denn das heißt im Umkehrschluss, dass überall anders mehr Ehen geschieden werden als bei uns. Wien ist mit 46,7 Prozent Spitzenreiter, gefolgt von Niederösterreich (44,5 %) und Vorarlberg (41,9 %). Der Bundesschnitt liegt bei 41 Prozent.