Das Mädchen hatte demnach am 1. Oktober 1999 in einer Elektritschka - einem Vorortzug - in der Nähe von Minsk den Kontakt zu seinen Eltern verloren. Tagelang suchten Mutter und Vater die Tochter - bis sie sich entschieden, eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Das Mädchen muss aber zu der Zeit schon im benachbarten Russland gewesen sein, wo es schließlich in ein Heim kam, weil die Eltern nicht auffindbar waren.