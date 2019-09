Richtig ungemütlich dürfte es am Sonntag auf den Bergen werden. „Da stellt sich über Österreich eine Gegenstromlage ein: Während bodennah kältere Luft in die Täler der Alpennordseite sickert, steuert das Italientief feuchte Mittelmeerluft gegen die Alpen“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale. So eine Wetterkonstellation führt in den Alpen zu reichlich Regen.