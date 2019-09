Nintendo hat in einem kurzen Teaser eine neue Hardware-Erweiterung vorgestellt. Das flexible, ringförmige Gerät - das einem Pilates Ring ähnelt - kann offenbar per Joy-Con-Controller sowie am Körper (im Video am Oberschenkel) befestigten Controllern verwendet werden. Die komplette Vorstellung des Switch-Zubehörs - sowie Releasedatum, Preis etc. - ist für den 12. September geplant.