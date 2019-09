Erster Sozialmarkt in Shopping-Center eröffnet

Der neue Sozialmarkt in der Donaustadt ist der erste Markt europaweit, der sich in einem Shopping-Center befindet. „Das Besondere an diesem Sozialmarkt ist, dass der Großteil der Ware direkt aus dem Einkaufszentrum kommt. Durch die kurzen Anlieferungswege tragen wir aktiv zum Umweltschutz bei“, erklärt Ing. Alexander Prischl, Geschäftsführer der Arbeiter-Samariter-Bund Floridsdorf-Donaustadt gem. GesmbH.