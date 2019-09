Teufelskreis der Armut

In Graz steigt das TiB im „steirischen herbst“ in die Saison ein - mit „Menschenmarkt“, einem Spiel-Format bei dem Besucher dem Teufelskreis der Armut entkommen müssen: „Wir wollen zeigen wie schwer es ist, da rauszukommen“, erklärt Ed. Hauswirth. Gespielt wird am Bauernmarkt in Eggenberg zu ganz normalen Geschäftszeiten.