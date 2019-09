„Schule muss vor jeglicher Gewalt geschützt werden“

Während des Vorfalls waren noch keine Kinder in der Schule. „Die Schule muss vor jeglicher Gewalt geschützt werden“, erklärte Frankreichs Bildungsminister Jean-Michel Blanquer. Er kündigte einen Besuch in der betroffenen Schule an. Die Sicherheitsmaßnahmen würden zum Schulanfang nun verstärkt, so Blanquer. In Frankreich hat das neue Schuljahr am Montag begonnen.