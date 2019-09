Ein verdächtiges Notizbuch fanden Polizisten bei der Kontrolle eines 20-Jährigen in einem Park in St. Johann. Darin waren etliche Schriftzüge und Zeichnungen gezeichnet. Die Beamten kombinierten schnell und stellten fest, dass exakt diese „Kunstwerke“ in der Vergangenheit in der Stadt auf Wände und Mauern gesprayt wurden.