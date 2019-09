Eine Osttiroler Firma, die auch das Dach des Alten Doms in Linz mit neuem Kupferblech einkleidete, verpasste dem Zwiebelhelm der Welser Stadtpfarrkirche ein neues Outfit. Das Kreuz war vorsorglich abgenommen worden. Am Sonntag ab 10.30 Uhr kehrt es feierlich zurück. Ein Freudentag für Harald Immitzer: „Unser Turm kriegt wieder sein Kreuz! Die Sanierung, die aufgrund von Gutachten notwendig geworden war, geht gut voran“, sagt der engagierte ehrenamtliche Mitarbeiter in der Pfarre. Die Turmkreuzsteckung wird im Rahmen einer feierlichen Messe mit Altbischof Maximilian Aichern erfolgen. Mängel bei den fünf Glocken wurden ebenfalls schon beseitigt: „Die Steuerung und das Joch der größten Glocke wurden erneuert“, erläutert Immitzer.