Drei Wochen lang wurde gleichzeitig an vier Orten im Flachgau und in der Stadt Salzburg an der Weststrecke gearbeitet. Dies hat sich ausgezahlt: Die Arbeiten können mit dem Ferienende abgeschlossen werden - damit stehen im Flachgau wieder durchgängig zwei Gleise für den Personen- und Güterverkehr zur Verfügung.