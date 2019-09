Der Fußball rollt wieder! In Europa und der Welt haben die großen internationalen Ligen in Deutschland, Spanien, England, Italien und Frankreich wieder Saison, die entscheidenden Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft stehen an und seit Jahren hat auch Österreich wieder schlagkräftige Teams in der Champions League und in der Europe League. Doch wer wird alles dieses Jahr triumphieren? Diskutieren Sie mit uns und der „Krone“-Community hier.