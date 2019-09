Humanitäre Bedingungen schwierig

Maria G. und ihre Kinder befinden sich in dem kurdischen Internierungslager al-Hol in Nordsyrien. In dem Lager leben Zehntausende Menschen. In einer eigenen Ausländer-Sektion befinden sich nach Angaben des kurdischen Rojava Information Center (RIC) 3236 ausländische Frauen und 7930 Kinder. Die humanitären Bedingungen in dem Lager sind schwierig.