Cabrios

Kurz nach der Jahrtausendwende hatten Cabrios noch einmal ein Hoch - das wetterfeste Blechdach brachte den Oben-Ohne-Gedanken in die Mitte der automobilen Gesellschaft, plötzlich gab es quer durch alle Klassen entsprechende Modelle. Der Boom währte allerdings nur kurz, mittlerweile sinken die Zulassungszahlen. Haben wir die Lust am Frischluftfahren verloren? Wohl eher nicht. Vielmehr mangelt es den Herstellern an Engagement - sie haben ihr Modellangebot zuletzt kräftig zusammengestrichen. Der Grund dürfte in der Regel wirtschaftlicher Natur sein: Cabrios sind im Wesentlichen in Deutschland und Großbritannien beliebt. In wichtigen Märkten wie China hingegen würde niemand freiwillig auf ein Dach verzichten - zu heiß scheint die Sonne und zu dreckig ist die Luft. Für die immer internationaler agierenden Hersteller lohnt sich die Entwicklung und Zertifizierung eines Cabrios daher immer weniger. Lediglich die Premium- und Luxushersteller leisten sich noch zahlreiche entsprechende Modelle, auch in der Sportwagenklasse bleibt das Angebot relativ konstant. Und VW bringt den T-Roc als Cabrio.