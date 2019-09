Der deutsche Superstar Helene Fischer verwandelt Bad Hofgastein am 4. April 2020 in einen Hexenkessel und unterbricht die selbstauferlegte Pause für ein Konzert am „Sound & Snow Gastein“. Das Showspektakel der erfolgreichen Sängerin in Salzburg wird mit Sicherheit für viele Fans DAS Musik-Highlight im Jahr 2020!