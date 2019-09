Die Fusion der neun Gebietskrankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) tritt am 1. Jänner in Kraft. Um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, arbeiten 600 Mitarbeiter an 62 Projekten. ÖGK-Chef Bernhard Wurzer gibt aber zu, dass das nur erste Schritte sind. Die Integration werde wohl bis 2024 dauern.