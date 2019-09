Stellen Sie sich vor, Sie gehen ein Jahr ins Ausland. Sie möchten nach dem Aufenthalt wieder in Ihre geliebte Wohnung zurück, suchen also eine Zwischenmieterin und schließen einen Vertrag ab. Schön - doch dann kommt der Schock. Die dreiste Untermieterin will gar nicht mehr ausziehen und hat gesetzlich auch noch jedes Recht dazu ...