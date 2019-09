Tweet von J.K. Rowling erstaunt Harry-Potter-Fans

Zudem gibt es tolle News für alle deutschsprachigen Potter-Fans: „Willkommen zurück in Hogwarts!“ heißt es ab März 2020 in Deutschland. Denn Rowlings magisches Universum kommt als fantastisches Theatererlebnis live nach Hamburg. Am 15. März 2020 feiert „Harry Potter und das verwunschene Kind“ im Mehr! Theater am Großmarkt seine exklusive Deutschlandpremiere. Erstmals in deutscher Sprache bringt das spektakuläre Theaterabenteuer den Zauber live auf die Bühne.