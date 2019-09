Blutrünstiger Überfall auf einen Fotohändler in Wien-Josefstadt: In der Mittagspause fielen zwei mit einer Pistole bewaffnete Südländer über Günter E. her - es entbrannte ein Kampf auf Leben und Tod! „Das Duo stieß mich gegen ein Regal, drückte mir eine Pistole ins Gesicht und schlug mich spitalreif“, so das Opfer.