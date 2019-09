Es gibt aber auch jene Tiere, die zwar geliebt werden, deren Besitzer aber in finanzielle Notlage geraten sind. Menschen, die uns verzweifelt kontaktieren weil sie sich Futter- oder gar Operationskosten nicht mehr leisten können.Wir wollen nicht, dass deswegen ein Tier leiden oder sterben muss.Doch um helfen zu können, sind wir auf Spenden angewiesen. Wir sind dankbar für jeden Euro von jedem Menschen, der ein Herz für unsere Mitgeschöpfe hat. Birgit Maier und Alexander Strobl haben definitiv ein Herz voll mit Tierliebe. Seit vielen Jahren führt das Ehepaar das Hotel Gut Brandlhofim salzburgischen Saalfelden, in dem auch Vierbeiner willkommen sind. Besonders einzigartig: Hunde dürfen mit auf den hauseigenen Golfplatz, und Hotelchef Strobl hat dafür sogar ein spezielles „Hunde-Golfcart“ bauen lassen. Seit vielen Jahren spenden die stolzen „Eltern“ von Golden Retriever „Henry“ für den Tierschutz. In diesem Jahr wurde unser Verein „Freunde der Tierecke“ bedacht, und das mit unglaublichen 20.000 Euro! (Mehr dazu: www.krone.at/tierecke)