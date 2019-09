Auch die Volkspartei schließt sich der Forderung nach Einberufung des Sicherheitsrates an, will aber noch mehr. Sicherheitssprecher Karl Mahrer kündigte an, den Hackerangriff im ständigen Unterausschuss des Innenausschusses im Nationalrat zu thematisieren. Er will vor allem wissen, ob es sich um Wahlbeeinflussung handeln könnte und was die Bundesregierung dahingehend unternehmen will.