Die Hoffnungen der israelischen Nationalmannschaft auf die erstmalige Teilnahme an einer EM haben am Donnerstag einen Dämpfer erlitten. Gegen Außenseiter Nordmazedonien kam das Team von Coach Andreas Herzog in Beershewa nicht über ein Heim-1:1 hinaus und würde damit Gruppenplatz zwei an Österreich verlieren, sollte die ÖFB-Auswahl am Freitag (20.45 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) in Salzburg gegen Lettland gewinnen. Von Schwarzmalerei will er nach der Partie nichts hören.