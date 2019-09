Im Nationalteam einsetzen will man interessante Kandidaten dennoch erst, wenn sie soweit sind. Diesbezüglich bleibt der Verband seiner Linie treu. „Wir werden das auch in Zukunft so fortführen“, sagte Schöttel. Zumal es mit Rapids 16-jährigem Toptalent Yusuf Demir, der auch für die Türkei spielen könnte, oder Stuttgart-Stürmer Sasa Kalajdzic, um den sich auch der serbische Verband bemüht, noch andere Spieler gibt, die sich früher oder später werden entscheiden müssen.